Informacje o Aurix (AUR) AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner. AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner. Oficjalna strona internetowa: https://www.aurix.exchange Biała księga: https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790 Kup AUR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Aurix (AUR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aurix (AUR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 17.00M $ 17.00M $ 17.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.78M $ 8.78M $ 8.78M Historyczne maksimum: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 Historyczne minimum: $ 0.00598702 $ 0.00598702 $ 0.00598702 Aktualna cena: $ 0.4389 $ 0.4389 $ 0.4389 Dowiedz się więcej o cenie Aurix (AUR)

Tokenomika Aurix (AUR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aurix (AUR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AUR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAUR tokenomikę, poznaj cenę tokena AURna żywo!

Jak kupić AUR Chcesz dodać Aurix (AUR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AUR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AUR na MEXC już teraz!

Historia ceny Aurix (AUR) Analiza historii ceny AUR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AUR już teraz!

Prognoza ceny AUR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AUR? Nasza strona z prognozami cen AUR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AUR już teraz!

