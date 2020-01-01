Tokenomika Sender (ASI) Odkryj kluczowe informacje o Sender (ASI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sender (ASI) Sender Network is the AI protocol designed to power the intent-centric vision of Web3 and accelerate the worldwide adoption of consumer crypto. Sender Network is the AI protocol designed to power the intent-centric vision of Web3 and accelerate the worldwide adoption of consumer crypto. Oficjalna strona internetowa: https://www.sender.org/ Biała księga: https://sender-network.gitbook.io/sender-network-docs/ Block Explorer: https://nearblocks.io/zh-cn/token/token.sendertge.near?tab=transfers Kup ASI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sender (ASI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sender (ASI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Historyczne maksimum: $ 0.17385 $ 0.17385 $ 0.17385 Historyczne minimum: $ 0.003064018018980925 $ 0.003064018018980925 $ 0.003064018018980925 Aktualna cena: $ 0.003661 $ 0.003661 $ 0.003661 Dowiedz się więcej o cenie Sender (ASI)

Tokenomika Sender (ASI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sender (ASI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASI tokenomikę, poznaj cenę tokena ASIna żywo!

Jak kupić ASI Chcesz dodać Sender (ASI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ASI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ASI na MEXC już teraz!

Historia ceny Sender (ASI) Analiza historii ceny ASI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ASI już teraz!

Prognoza ceny ASI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASI? Nasza strona z prognozami cen ASI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASI już teraz!

