Informacje o Pirate Chain (ARRR) Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction. Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction. Oficjalna strona internetowa: https://piratechain.com/ Biała księga: https://piratechain.com/whitepaper/ Block Explorer: https://explorer.piratechain.com/

Tokenomika i analiza cenowa Pirate Chain (ARRR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pirate Chain (ARRR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.63M $ 38.63M $ 38.63M Całkowita podaż: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M Podaż w obiegu: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 38.63M $ 38.63M $ 38.63M Historyczne maksimum: $ 0.61 $ 0.61 $ 0.61 Historyczne minimum: $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 Aktualna cena: $ 0.1969 $ 0.1969 $ 0.1969 Dowiedz się więcej o cenie Pirate Chain (ARRR)

Tokenomika Pirate Chain (ARRR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pirate Chain (ARRR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARRR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARRR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARRR tokenomikę, poznaj cenę tokena ARRRna żywo!

Historia ceny Pirate Chain (ARRR) Analiza historii ceny ARRR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ARRR już teraz!

Prognoza ceny ARRR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARRR? Nasza strona z prognozami cen ARRR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ARRR już teraz!

