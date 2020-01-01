Tokenomika Arkham (ARKM) Odkryj kluczowe informacje o Arkham (ARKM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Arkham (ARKM) ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance. ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance. Oficjalna strona internetowa: https://arkm.com/ Biała księga: https://info.arkm.com/whitepaper Block Explorer: https://intel.arkm.com/explorer/token/arkham Kup ARKM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Arkham (ARKM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Arkham (ARKM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 119.35M $ 119.35M $ 119.35M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 225.10M $ 225.10M $ 225.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 530.20M $ 530.20M $ 530.20M Historyczne maksimum: $ 3.9926 $ 3.9926 $ 3.9926 Historyczne minimum: $ 0.28693406195211785 $ 0.28693406195211785 $ 0.28693406195211785 Aktualna cena: $ 0.5302 $ 0.5302 $ 0.5302 Dowiedz się więcej o cenie Arkham (ARKM)

Tokenomika Arkham (ARKM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Arkham (ARKM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ARKM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ARKM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszARKM tokenomikę, poznaj cenę tokena ARKMna żywo!

Jak kupić ARKM

Historia ceny Arkham (ARKM) Analiza historii ceny ARKM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ARKM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ARKM? Nasza strona z prognozami cen ARKM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

