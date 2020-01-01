Tokenomika Apu Apustaja (APU) Odkryj kluczowe informacje o Apu Apustaja (APU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Apu Apustaja (APU) APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. Oficjalna strona internetowa: https://apu.io/ Biała księga: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq Kup APU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Apu Apustaja (APU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Apu Apustaja (APU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.53M $ 39.53M $ 39.53M Całkowita podaż: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B Podaż w obiegu: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.22M $ 49.22M $ 49.22M Historyczne maksimum: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 Historyczne minimum: $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 Aktualna cena: $ 0.000117 $ 0.000117 $ 0.000117 Dowiedz się więcej o cenie Apu Apustaja (APU)

Tokenomika Apu Apustaja (APU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Apu Apustaja (APU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPU tokenomikę, poznaj cenę tokena APUna żywo!

Jak kupić APU Chcesz dodać Apu Apustaja (APU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu APU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować APU na MEXC już teraz!

Historia ceny Apu Apustaja (APU) Analiza historii ceny APU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny APU już teraz!

Prognoza ceny APU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać APU? Nasza strona z prognozami cen APU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena APU już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!