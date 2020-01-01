Tokenomika API3 (API3) Odkryj kluczowe informacje o API3 (API3), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o API3 (API3) Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Oficjalna strona internetowa: https://api3.org/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a Kup API3 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa API3 (API3) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla API3 (API3), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.12M $ 67.12M $ 67.12M Całkowita podaż: $ 152.40M $ 152.40M $ 152.40M Podaż w obiegu: $ 86.42M $ 86.42M $ 86.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 118.35M $ 118.35M $ 118.35M Historyczne maksimum: $ 10.424 $ 10.424 $ 10.424 Historyczne minimum: $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 Aktualna cena: $ 0.7766 $ 0.7766 $ 0.7766 Dowiedz się więcej o cenie API3 (API3)

Tokenomika API3 (API3): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki API3 (API3) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów API3, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów API3. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAPI3 tokenomikę, poznaj cenę tokena API3na żywo!

Jak kupić API3 Chcesz dodać API3 (API3) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu API3, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować API3 na MEXC już teraz!

Historia ceny API3 (API3) Analiza historii ceny API3 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny API3 już teraz!

Prognoza ceny API3 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać API3? Nasza strona z prognozami cen API3 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena API3 już teraz!

