Aktualna cena Amocucinare to 0.001751 USD. Śledź aktualizacje cen AMORE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AMORE łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 AMORE do USD:

$0.001751
$0.001751
+5.73%1D
USD
Amocucinare (AMORE) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Amocucinare (AMORE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016
Minimum 24h
$ 0.001799
$ 0.001799$ 0.001799
Maksimum 24h

$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016

$ 0.001799
$ 0.001799$ 0.001799

--
----

--
----

0.00%

+5.73%

-9.14%

-9.14%

Aktualna cena Amocucinare (AMORE) wynosi $ 0.001751. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AMORE wahał się między $ 0.0016 a $ 0.001799, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AMORE w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AMORE zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.73% w ciągu 24 godzin i o -9.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Amocucinare (AMORE)

--
----

$ 12.35K
$ 12.35K$ 12.35K

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

TONCOIN

Obecna kapitalizacja rynkowa Amocucinare wynosi --, przy $ 12.35K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AMORE w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.75M.

Historia ceny Amocucinare (AMORE) – USD

Śledź zmiany ceny Amocucinare dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00009489+5.73%
30 Dni$ -0.00072-29.14%
60 dni$ -0.001249-41.64%
90 dni$ -0.001249-41.64%
Dzisiejsza zmiana ceny Amocucinare

DziśAMORE odnotował zmianę $ +0.00009489 (+5.73%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Amocucinare

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00072 (-29.14%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Amocucinare

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AMORE o $ -0.001249(-41.64%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Amocucinare

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.001249 (-41.64%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Amocucinare (AMORE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Amocucinare.

Co to jest Amocucinare (AMORE)

Pierwszy token na TON, który łączy fanów kultury grilla, dobrego jedzenia i zabawy. Został stworzony przez znanego food blogera Nikolaya Amocucinare i uruchomiony poprzez całkowicie uczciwą dystrybucję — cała podaż była dostępna na otwartym rynku bez żadnych blokad ani ograniczeń.

Amocucinare jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Amocucinare. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AMORE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Amocucinare na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Amocucinare będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Amocucinare (w USD)

Jaka będzie wartość Amocucinare (AMORE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Amocucinare (AMORE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Amocucinare.

Sprawdź teraz prognozę ceny Amocucinare!

Tokenomika Amocucinare (AMORE)

Zrozumienie tokenomiki Amocucinare (AMORE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AMOREjuż teraz!

Jak kupić Amocucinare (AMORE)

Szukasz jak kupić Amocucinare? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Amocucinare na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AMORE na lokalne waluty

1 Amocucinare(AMORE) do VND
46.077565
1 Amocucinare(AMORE) do AUD
A$0.00267903
1 Amocucinare(AMORE) do GBP
0.00133076
1 Amocucinare(AMORE) do EUR
0.00150586
1 Amocucinare(AMORE) do USD
$0.001751
1 Amocucinare(AMORE) do MYR
RM0.00733669
1 Amocucinare(AMORE) do TRY
0.07373461
1 Amocucinare(AMORE) do JPY
¥0.267903
1 Amocucinare(AMORE) do ARS
ARS$2.54134887
1 Amocucinare(AMORE) do RUB
0.14242634
1 Amocucinare(AMORE) do INR
0.15505105
1 Amocucinare(AMORE) do IDR
Rp29.18332166
1 Amocucinare(AMORE) do PHP
0.10274868
1 Amocucinare(AMORE) do EGP
￡E.0.0829974
1 Amocucinare(AMORE) do BRL
R$0.00938536
1 Amocucinare(AMORE) do CAD
C$0.00246891
1 Amocucinare(AMORE) do BDT
0.21337686
1 Amocucinare(AMORE) do NGN
2.526693
1 Amocucinare(AMORE) do COP
$6.760611
1 Amocucinare(AMORE) do ZAR
R.0.03050242
1 Amocucinare(AMORE) do UAH
0.07364706
1 Amocucinare(AMORE) do TZS
T.Sh.4.302207
1 Amocucinare(AMORE) do VES
Bs0.390473
1 Amocucinare(AMORE) do CLP
$1.652944
1 Amocucinare(AMORE) do PKR
Rs0.49490264
1 Amocucinare(AMORE) do KZT
0.91964271
1 Amocucinare(AMORE) do THB
฿0.05680244
1 Amocucinare(AMORE) do TWD
NT$0.0541059
1 Amocucinare(AMORE) do AED
د.إ0.00642617
1 Amocucinare(AMORE) do CHF
Fr0.0014008
1 Amocucinare(AMORE) do HKD
HK$0.01360527
1 Amocucinare(AMORE) do AMD
֏0.66984505
1 Amocucinare(AMORE) do MAD
.د.م0.01630181
1 Amocucinare(AMORE) do MXN
$0.0325686
1 Amocucinare(AMORE) do SAR
ريال0.00656625
1 Amocucinare(AMORE) do ETB
Br0.26846332
1 Amocucinare(AMORE) do KES
KSh0.22629924
1 Amocucinare(AMORE) do JOD
د.أ0.001241459
1 Amocucinare(AMORE) do PLN
0.00646119
1 Amocucinare(AMORE) do RON
лв0.00773942
1 Amocucinare(AMORE) do SEK
kr0.01672205
1 Amocucinare(AMORE) do BGN
лв0.0029767
1 Amocucinare(AMORE) do HUF
Ft0.58915897
1 Amocucinare(AMORE) do CZK
0.03710369
1 Amocucinare(AMORE) do KWD
د.ك0.000537557
1 Amocucinare(AMORE) do ILS
0.00569075
1 Amocucinare(AMORE) do BOB
Bs0.0120819
1 Amocucinare(AMORE) do AZN
0.0029767
1 Amocucinare(AMORE) do TJS
SM0.01619675
1 Amocucinare(AMORE) do GEL
0.00474521
1 Amocucinare(AMORE) do AOA
Kz1.60347825
1 Amocucinare(AMORE) do BHD
.د.ب0.000660127
1 Amocucinare(AMORE) do BMD
$0.001751
1 Amocucinare(AMORE) do DKK
kr0.01136399
1 Amocucinare(AMORE) do HNL
L0.04615636
1 Amocucinare(AMORE) do MUR
0.08058102
1 Amocucinare(AMORE) do NAD
$0.0304674
1 Amocucinare(AMORE) do NOK
kr0.0178602
1 Amocucinare(AMORE) do NZD
$0.00308176
1 Amocucinare(AMORE) do PAB
B/.0.001751
1 Amocucinare(AMORE) do PGK
K0.00744175
1 Amocucinare(AMORE) do QAR
ر.ق0.00637364
1 Amocucinare(AMORE) do RSD
дин.0.17846192
1 Amocucinare(AMORE) do UZS
soʻm20.84523476
1 Amocucinare(AMORE) do ALL
L0.14715404
1 Amocucinare(AMORE) do ANG
ƒ0.00313429
1 Amocucinare(AMORE) do AWG
ƒ0.0031518
1 Amocucinare(AMORE) do BBD
$0.003502
1 Amocucinare(AMORE) do BAM
KM0.0029767
1 Amocucinare(AMORE) do BIF
Fr5.163699
1 Amocucinare(AMORE) do BND
$0.0022763
1 Amocucinare(AMORE) do BSD
$0.001751
1 Amocucinare(AMORE) do JMD
$0.28182345
1 Amocucinare(AMORE) do KHR
7.03212106
1 Amocucinare(AMORE) do KMF
Fr0.745926
1 Amocucinare(AMORE) do LAK
38.06521663
1 Amocucinare(AMORE) do LKR
රු0.53333709
1 Amocucinare(AMORE) do MDL
L0.02985455
1 Amocucinare(AMORE) do MGA
Ar7.8873795
1 Amocucinare(AMORE) do MOP
P0.014008
1 Amocucinare(AMORE) do MVR
0.0269654
1 Amocucinare(AMORE) do MWK
MK3.03992861
1 Amocucinare(AMORE) do MZN
MT0.11197645
1 Amocucinare(AMORE) do NPR
रु0.24853694
1 Amocucinare(AMORE) do PYG
12.418092
1 Amocucinare(AMORE) do RWF
Fr2.544203
1 Amocucinare(AMORE) do SBD
$0.01439322
1 Amocucinare(AMORE) do SCR
0.02400621
1 Amocucinare(AMORE) do SRD
$0.06750105
1 Amocucinare(AMORE) do SVC
$0.01530374
1 Amocucinare(AMORE) do SZL
L0.03057246
1 Amocucinare(AMORE) do TMT
m0.0061285
1 Amocucinare(AMORE) do TND
د.ت0.005188213
1 Amocucinare(AMORE) do TTD
$0.01185427
1 Amocucinare(AMORE) do UGX
Sh6.121496
1 Amocucinare(AMORE) do XAF
Fr0.99807
1 Amocucinare(AMORE) do XCD
$0.0047277
1 Amocucinare(AMORE) do XOF
Fr0.99807
1 Amocucinare(AMORE) do XPF
Fr0.180353
1 Amocucinare(AMORE) do BWP
P0.02362099
1 Amocucinare(AMORE) do BZD
$0.00351951
1 Amocucinare(AMORE) do CVE
$0.16828861
1 Amocucinare(AMORE) do DJF
Fr0.309927
1 Amocucinare(AMORE) do DOP
$0.11237918
1 Amocucinare(AMORE) do DZD
د.ج0.22890823
1 Amocucinare(AMORE) do FJD
$0.00399228
1 Amocucinare(AMORE) do GNF
Fr15.224945
1 Amocucinare(AMORE) do GTQ
Q0.01341266
1 Amocucinare(AMORE) do GYD
$0.36623916
1 Amocucinare(AMORE) do ISK
kr0.222377

Zasoby Amocucinare

Aby lepiej zrozumieć Amocucinare, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Amocucinare
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Amocucinare

Jaka jest dziś wartość Amocucinare (AMORE)?
Aktualna cena AMORE w USD wynosi 0.001751USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AMORE do USD?
Aktualna cena AMORE w USD wynosi $ 0.001751. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Amocucinare?
Kapitalizacja rynkowa dla AMORE wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AMORE w obiegu?
W obiegu AMORE znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AMORE?
AMORE osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AMORE?
AMORE zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu AMORE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AMORE wynosi $ 12.35K USD.
Czy w tym roku AMORE pójdzie wyżej?
AMORE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AMORE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

