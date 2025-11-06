Historia cen Amocucinare

Historia ceny Amocucinare (AMORE)

Okres czasu: 2025-08-06 ~ 2025-11-06

  • Codziennie
  • Tygodniowo
  • Miesięcznie
DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 0.001751$ 0.001751$ 0.001751$ 0.0017510.00
2025-11-05$ 0.001665$ 0.001799$ 0.0016$ 0.0017517.28M
2025-11-04$ 0.001707$ 0.001868$ 0.001509$ 0.0016659.83M
2025-11-03$ 0.001965$ 0.001966$ 0.001705$ 0.0017072.67M
2025-11-02$ 0.001962$ 0.002039$ 0.001957$ 0.0019651.47M
2025-11-01$ 0.001878$ 0.002044$ 0.001878$ 0.0019622.62M
2025-10-31$ 0.001791$ 0.002$ 0.00175$ 0.0018787.39M
2025-10-30$ 0.001852$ 0.002$ 0.00175$ 0.0017917.81M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Aktualna cena Amocucinare

$ 0.001751

Amocucinare aktualnie jest notowany po 0.001751 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0.00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0.00 USD. Sprawdź więcej danych o AMORE na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych Amocucinare, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla Amocucinare.

O historii ceny Amocucinare (AMORE)

Monitorowanie historii cen Amocucinare to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny Amocucinare w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że Amocucinare osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe Amocucinare są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych Amocucinare w tradingu

Dane historyczne Amocucinare odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne Amocucinare do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych Amocucinare w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych Amocucinare. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczneAmocucinare z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami Amocucinare. Pomaga to zrozumieć zmienność Amocucinare, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe Amocucinare OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych Amocucinare, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych Amocucinare, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

