Informacje o AiMalls (AIT) AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme. AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme. Oficjalna strona internetowa: https://aimalls.app Biała księga: https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f Kup AIT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AiMalls (AIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AiMalls (AIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 167.97K $ 167.97K $ 167.97K Całkowita podaż: $ 834.54K $ 834.54K $ 834.54K Podaż w obiegu: $ 201.89K $ 201.89K $ 201.89K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 694.34K $ 694.34K $ 694.34K Historyczne maksimum: $ 19.8 $ 19.8 $ 19.8 Historyczne minimum: $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 Aktualna cena: $ 0.832 $ 0.832 $ 0.832 Dowiedz się więcej o cenie AiMalls (AIT)

Tokenomika AiMalls (AIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AiMalls (AIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIT tokenomikę, poznaj cenę tokena AITna żywo!

Jak kupić AIT Chcesz dodać AiMalls (AIT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu AIT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować AIT na MEXC już teraz!

Historia ceny AiMalls (AIT) Analiza historii ceny AIT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny AIT już teraz!

Prognoza ceny AIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIT? Nasza strona z prognozami cen AIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIT już teraz!

