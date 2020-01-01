Tokenomika AC Milan Fan Token (ACM) Odkryj kluczowe informacje o AC Milan Fan Token (ACM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o AC Milan Fan Token (ACM) $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. Oficjalna strona internetowa: https://www.socios.com/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 Kup ACM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa AC Milan Fan Token (ACM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AC Milan Fan Token (ACM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.21M $ 8.21M $ 8.21M Całkowita podaż: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Podaż w obiegu: $ 10.04M $ 10.04M $ 10.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.29M $ 16.29M $ 16.29M Historyczne maksimum: $ 5.529 $ 5.529 $ 5.529 Historyczne minimum: $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 Aktualna cena: $ 0.8176 $ 0.8176 $ 0.8176 Dowiedz się więcej o cenie AC Milan Fan Token (ACM)

Tokenomika AC Milan Fan Token (ACM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AC Milan Fan Token (ACM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ACM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ACM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszACM tokenomikę, poznaj cenę tokena ACMna żywo!

Jak kupić ACM Chcesz dodać AC Milan Fan Token (ACM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ACM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ACM na MEXC już teraz!

Historia ceny AC Milan Fan Token (ACM) Analiza historii ceny ACM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ACM już teraz!

Prognoza ceny ACM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ACM? Nasza strona z prognozami cen ACM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ACM już teraz!

