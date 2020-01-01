Tokenomika Agenda 47 (A47) Odkryj kluczowe informacje o Agenda 47 (A47), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Agenda 47 (A47) A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions. Oficjalna strona internetowa: https://a47news.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump

Tokenomika i analiza cenowa Agenda 47 (A47) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Agenda 47 (A47), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.87M $ 28.87M $ 28.87M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.87M $ 28.87M $ 28.87M Historyczne maksimum: $ 0.044 $ 0.044 $ 0.044 Historyczne minimum: $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 Aktualna cena: $ 0.028871 $ 0.028871 $ 0.028871 Dowiedz się więcej o cenie Agenda 47 (A47)

Tokenomika Agenda 47 (A47): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Agenda 47 (A47) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów A47, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów A47. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszA47 tokenomikę, poznaj cenę tokena A47na żywo!

Jak kupić A47 Chcesz dodać Agenda 47 (A47) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu A47, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Agenda 47 (A47) Analiza historii ceny A47 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny A47 już teraz!

Prognoza ceny A47 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać A47? Nasza strona z prognozami cen A47 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena A47 już teraz!

