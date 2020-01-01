Poznaj tokenomikę 9to5io (9TO5) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 9TO5, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę 9to5io (9TO5) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 9TO5, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika 9to5io (9TO5) Odkryj kluczowe informacje o 9to5io (9TO5), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o 9to5io (9TO5)

$9to5 is a memecoin dedicated to all those who work 5 days a week, 9 hours a day. This meme exists to help us escape the rat race and work 24/7 on cryptos.

Oficjalna strona internetowa: https://9to5io.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa 9to5io (9TO5)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 9to5io (9TO5), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 19.53K
Całkowita podaż: $ 998.60M
Podaż w obiegu: $ 998.60M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.53K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika 9to5io (9TO5): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki 9to5io (9TO5) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 9TO5, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 9TO5.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.