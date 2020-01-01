Tokenomika 4EVERLAND (4EVER) Odkryj kluczowe informacje o 4EVERLAND (4EVER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform that integrates storage, networking, and computational capabilities. Focused on the DePIN+AI track, 4EVERLAND helps developers smoothly transition from Web2 to Web3, providing infrastructure for millions of Web3 developers and applications.

Oficjalna strona internetowa: https://www.4everland.org
Biała księga: https://docs.4everland.org/
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe355De6a6043b0580Ff5A26b46051A4809B12793

Tokenomika i analiza cenowa 4EVERLAND (4EVER)

Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00
Całkowita podaż: $ 10.00B
Podaż w obiegu: $ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.25M
Historyczne maksimum: $ 0.01
Historyczne minimum: $ 0.001000731990503339
Aktualna cena: $ 0.002225

Tokenomika 4EVERLAND (4EVER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 4EVERLAND (4EVER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 4EVER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 4EVER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz4EVER tokenomikę, poznaj cenę tokena 4EVERna żywo!

