Poznaj tokenomikę 0xGasless (0XGAS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 0XGAS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / 0xGasless (0XGAS) / Tokenomika / Tokenomika 0xGasless (0XGAS) Odkryj kluczowe informacje o 0xGasless (0XGAS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o 0xGasless (0XGAS) Oficjalna strona internetowa: https://www.0xgasless.com/ Biała księga: https://www.0xgasless.com/whitepaper Kup 0XGAS teraz! Tokenomika i analiza cenowa 0xGasless (0XGAS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 0xGasless (0XGAS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Całkowita podaż: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Podaż w obiegu: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Historyczne maksimum: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Historyczne minimum: $ 0.03713505 $ 0.03713505 $ 0.03713505 Aktualna cena: $ 0.396381 $ 0.396381 $ 0.396381 Dowiedz się więcej o cenie 0xGasless (0XGAS) Tokenomika 0xGasless (0XGAS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 0xGasless (0XGAS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 0XGAS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 0XGAS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz0XGAS tokenomikę, poznaj cenę tokena 0XGASna żywo! Prognoza ceny 0XGAS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 0XGAS? Nasza strona z prognozami cen 0XGAS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 0XGAS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.