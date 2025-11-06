Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) (USD)

Sprawdź prognozy cen Valencia CF Fan Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VCF w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Valencia CF Fan Token
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Valencia CF Fan Token na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Valencia CF Fan Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.098294.

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Valencia CF Fan Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.103208.

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VCF na 2027 rok wyniesie $ 0.108369 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VCF na 2028 rok wyniesie $ 0.113787 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VCF w 2029 roku wyniesie $ 0.119476 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VCF w 2030 roku wyniesie $ 0.125450 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Valencia CF Fan Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.204346.

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Valencia CF Fan Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.332858.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.098294
    0.00%
  • 2026
    $ 0.103208
    5.00%
  • 2027
    $ 0.108369
    10.25%
  • 2028
    $ 0.113787
    15.76%
  • 2029
    $ 0.119476
    21.55%
  • 2030
    $ 0.125450
    27.63%
  • 2031
    $ 0.131723
    34.01%
  • 2032
    $ 0.138309
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.145225
    47.75%
  • 2034
    $ 0.152486
    55.13%
  • 2035
    $ 0.160110
    62.89%
  • 2036
    $ 0.168116
    71.03%
  • 2037
    $ 0.176521
    79.59%
  • 2038
    $ 0.185347
    88.56%
  • 2039
    $ 0.194615
    97.99%
  • 2040
    $ 0.204346
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Valencia CF Fan Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.098294
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.098307
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.098388
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.098697
    0.41%
Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) na dziś

Przewidywana cena dla VCF w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.098294. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Valencia CF Fan Token (VCF) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VCF z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.098307. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Valencia CF Fan Token (VCF) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VCF, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.098388. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Valencia CF Fan Token (VCF) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VCF wynosi $0.098697. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Valencia CF Fan Token

--
----

--

$ 648.67K
$ 648.67K$ 648.67K

6.60M
6.60M 6.60M

--
----

--

Najnowsza cena VCF to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto VCF ma podaż w obiegu wynoszącą 6.60M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 648.67K.

Historyczna cena Valencia CF Fan Token

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Valencia CF Fan Token, cena Valencia CF Fan Token wynosi 0.098294USD. Podaż w obiegu Valencia CF Fan Token (VCF) wynosi 6.60M VCF, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $648,669.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.02%
    $ 0
    $ 0.099149
    $ 0.096367
  • 7 D
    -9.53%
    $ -0.009372
    $ 0.137433
    $ 0.094993
  • 30 Dni
    -28.59%
    $ -0.028102
    $ 0.137433
    $ 0.094993
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Valencia CF Fan Token zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi -0.02% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Valencia CF Fan Token osiągnął maksimum na poziomie $0.137433 i minimum na poziomie $0.094993. Zanotowano zmianę ceny o -9.53%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał VCF do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Valencia CF Fan Token o -28.59%, co odpowiada około $-0.028102 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VCF.

Jak działa moduł przewidywania ceny Valencia CF Fan Token (VCF)?

Moduł predykcji ceny Valencia CF Fan Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VCF. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Valencia CF Fan Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VCF, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Valencia CF Fan Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VCF.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VCF, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Valencia CF Fan Token.

Dlaczego prognoaza ceny VCF jest ważna?

Prognozy cen VCF są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w VCF?
Według Twoich prognoz VCF osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny VCF na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Valencia CF Fan Token (VCF), przewidywana cena VCF osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 VCF w 2026 roku?
Cena 1 Valencia CF Fan Token (VCF) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz VCF wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena VCF w 2027 roku?
Valencia CF Fan Token (VCF) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VCF do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa VCF w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Valencia CF Fan Token (VCF) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa VCF w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Valencia CF Fan Token (VCF) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 VCF w 2030 roku?
Cena 1 Valencia CF Fan Token (VCF) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz VCF wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny VCF na 2040 rok?
Valencia CF Fan Token (VCF) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 VCF do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.