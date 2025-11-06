Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) (USD)

Sprawdź prognozy cen SQUADBOOM na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SBM w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup SBM

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SQUADBOOM % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.02879 $0.02879 $0.02879 -47.65% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny SQUADBOOM na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy SQUADBOOM może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.02879. Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy SQUADBOOM może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.030229. Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SBM na 2027 rok wyniesie $ 0.031740 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SBM na 2028 rok wyniesie $ 0.033328 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SBM w 2029 roku wyniesie $ 0.034994 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SBM w 2030 roku wyniesie $ 0.036744 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena SQUADBOOM może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.059852. Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena SQUADBOOM może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.097493. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.02879 0.00%

2026 $ 0.030229 5.00%

2027 $ 0.031740 10.25%

2028 $ 0.033328 15.76%

2029 $ 0.034994 21.55%

2030 $ 0.036744 27.63%

2031 $ 0.038581 34.01%

2032 $ 0.040510 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.042535 47.75%

2034 $ 0.044662 55.13%

2035 $ 0.046895 62.89%

2036 $ 0.049240 71.03%

2037 $ 0.051702 79.59%

2038 $ 0.054287 88.56%

2039 $ 0.057002 97.99%

2040 $ 0.059852 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny SQUADBOOM na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.02879 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.028793 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.028817 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.028908 0.41% Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) na dziś Przewidywana cena dla SBM w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.02879 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny SQUADBOOM (SBM) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SBM z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.028793 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa SQUADBOOM (SBM) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SBM, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.028817 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa SQUADBOOM (SBM) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SBM wynosi $0.028908 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen SQUADBOOM Aktualna cena $ 0.02879$ 0.02879 $ 0.02879 Zmiana ceny (24H) -47.65% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 50.01K$ 50.01K $ 50.01K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SBM to $ 0.02879. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -47.65%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 50.01K. Ponadto SBM ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę SBM

Jak kupić SQUADBOOM (SBM) Próbujesz kupić SBM? Teraz możesz kupować SBM za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić SQUADBOOM i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić SBM teraz

Historyczna cena SQUADBOOM Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SQUADBOOM, cena SQUADBOOM wynosi 0.02879USD. Podaż w obiegu SQUADBOOM (SBM) wynosi 0.00 SBM , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.50% $ -0.029109 $ 0.09 $ 0.025

7 D -0.71% $ -0.07122 $ 2.412 $ 0.025

30 Dni -0.71% $ -0.07122 $ 2.412 $ 0.025 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin SQUADBOOM zanotował zmianę ceny o $-0.029109 , co stanowi -0.50% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs SQUADBOOM osiągnął maksimum na poziomie $2.412 i minimum na poziomie $0.025 . Zanotowano zmianę ceny o -0.71% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SBM do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SQUADBOOM o -0.71% , co odpowiada około $-0.07122 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SBM. Sprawdź pełną historię cen SQUADBOOM, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SBM

Jak działa moduł przewidywania ceny SQUADBOOM (SBM)? Moduł predykcji ceny SQUADBOOM to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SBM. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SQUADBOOM na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SBM, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SQUADBOOM. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SBM. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SBM, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SQUADBOOM.

Dlaczego prognoaza ceny SBM jest ważna?

Prognozy cen SBM są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SBM? Według Twoich prognoz SBM osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SBM na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny SQUADBOOM (SBM), przewidywana cena SBM osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SBM w 2026 roku? Cena 1 SQUADBOOM (SBM) wynosi dziś $0.02879 . Według powyższego modułu prognoz SBM wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SBM w 2027 roku? SQUADBOOM (SBM) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SBM do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SBM w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SQUADBOOM (SBM) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SBM w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SQUADBOOM (SBM) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SBM w 2030 roku? Cena 1 SQUADBOOM (SBM) wynosi dziś $0.02879 . Według powyższego modułu prognoz SBM wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SBM na 2040 rok? SQUADBOOM (SBM) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SBM do 2040 roku. Zarejestruj się teraz