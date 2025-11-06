Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) (USD)

Sprawdź prognozy cen Jakpot Games na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość JAKPOT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Jakpot Games % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Jakpot Games na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Jakpot Games może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000040. Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Jakpot Games może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000042. Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena JAKPOT na 2027 rok wyniesie $ 0.000044 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena JAKPOT na 2028 rok wyniesie $ 0.000046 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena JAKPOT w 2029 roku wyniesie $ 0.000048 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena JAKPOT w 2030 roku wyniesie $ 0.000051 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Jakpot Games może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000083. Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Jakpot Games może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000135.

2026 $ 0.000042 5.00%

2027 $ 0.000044 10.25%

2028 $ 0.000046 15.76%

2029 $ 0.000048 21.55%

2030 $ 0.000051 27.63%

2031 $ 0.000053 34.01%

2032 $ 0.000056 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000059 47.75%

2034 $ 0.000062 55.13%

2035 $ 0.000065 62.89%

2036 $ 0.000068 71.03%

2037 $ 0.000071 79.59%

2038 $ 0.000075 88.56%

2039 $ 0.000079 97.99%

2040 $ 0.000083 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Jakpot Games na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000040 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000040 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000040 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000040 0.41% Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) na dziś Przewidywana cena dla JAKPOT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000040 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Jakpot Games (JAKPOT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny JAKPOT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000040 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Jakpot Games (JAKPOT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla JAKPOT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000040 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Jakpot Games (JAKPOT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena JAKPOT wynosi $0.000040 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Jakpot Games Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 39.70K$ 39.70K $ 39.70K Podaż w obiegu 987.01M 987.01M 987.01M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena JAKPOT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto JAKPOT ma podaż w obiegu wynoszącą 987.01M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 39.70K. Zobacz na żywo cenę JAKPOT

Historyczna cena Jakpot Games Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Jakpot Games, cena Jakpot Games wynosi 0.000040USD. Podaż w obiegu Jakpot Games (JAKPOT) wynosi 987.01M JAKPOT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $39,700 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.37% $ 0 $ 0.000041 $ 0.000038

7 D -36.94% $ -0.000014 $ 0.000391 $ 0.000035

30 Dni -89.92% $ -0.000035 $ 0.000391 $ 0.000035 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Jakpot Games zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 2.37% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Jakpot Games osiągnął maksimum na poziomie $0.000391 i minimum na poziomie $0.000035 . Zanotowano zmianę ceny o -36.94% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał JAKPOT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Jakpot Games o -89.92% , co odpowiada około $-0.000035 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny JAKPOT.

Jak działa moduł przewidywania ceny Jakpot Games (JAKPOT)? Moduł predykcji ceny Jakpot Games to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu JAKPOT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Jakpot Games na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów JAKPOT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Jakpot Games. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość JAKPOT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę JAKPOT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Jakpot Games.

Dlaczego prognoaza ceny JAKPOT jest ważna?

Prognozy cen JAKPOT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w JAKPOT? Według Twoich prognoz JAKPOT osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny JAKPOT na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Jakpot Games (JAKPOT), przewidywana cena JAKPOT osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 JAKPOT w 2026 roku? Cena 1 Jakpot Games (JAKPOT) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz JAKPOT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena JAKPOT w 2027 roku? Jakpot Games (JAKPOT) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 JAKPOT do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa JAKPOT w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Jakpot Games (JAKPOT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa JAKPOT w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Jakpot Games (JAKPOT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 JAKPOT w 2030 roku? Cena 1 Jakpot Games (JAKPOT) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz JAKPOT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny JAKPOT na 2040 rok? Jakpot Games (JAKPOT) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 JAKPOT do 2040 roku. Zarejestruj się teraz