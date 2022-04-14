web3war (FPS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in web3war (FPS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

web3war (FPS) Informatie Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa. Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa. Officiële website: https://www.w3w.game/ Whitepaper: https://docsend.com/view/sp26sruzah2479qr Koop nu FPS!

web3war (FPS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor web3war (FPS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 761,77K Totale voorraad: $ 150,00M Circulerende voorraad: $ 40,47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2,82M Hoogste ooit: $ 0,482493 Laagste ooit: $ 0,01111406 Huidige prijs: $ 0,01882448

web3war (FPS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van web3war (FPS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FPS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FPS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FPS begrijpt, kun je de live prijs van FPS token verkennen!

Prijsvoorspelling van FPS Wil je weten waar je FPS naartoe gaat? Onze FPS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FPS token!

