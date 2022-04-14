Warena (RENA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Warena (RENA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Warena (RENA) Informatie Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It's a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It's a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features. Officiële website: https://www.warena.io/ Koop nu RENA!

Warena (RENA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Warena (RENA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 133.99K $ 133.99K $ 133.99K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 94.99M $ 94.99M $ 94.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 141.05K $ 141.05K $ 141.05K Hoogste ooit: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Laagste ooit: $ 0.00050052 $ 0.00050052 $ 0.00050052 Huidige prijs: $ 0.00141064 $ 0.00141064 $ 0.00141064 Meer informatie over Warena (RENA) prijs

Warena (RENA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Warena (RENA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RENA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RENA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RENA begrijpt, kun je de live prijs van RENA token verkennen!

Prijsvoorspelling van RENA Wil je weten waar je RENA naartoe gaat? Onze RENA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RENA token!

