trilly (TRILLY) Informatie $TRILLY is a meme-based cryptocurrency project on the Solana blockchain, inspired by the concept of a cute cat on a mission to be worth trillions. The primary purpose of $TRILLY is to bring fun and engagement to the cryptocurrency community while aiming for significant growth in value. By leveraging the popularity of meme culture, $TRILLY attracts and retains a vibrant community of supporters and investors. The utility of $TRILLY includes community building, encouraging the creation and sharing of memes featuring the $TRILLY cat to enhance community interaction, token trading Solana, and offering rewards to community members for participation in events and activities, promoting token holding and usage. Officiële website: https://trillysol.lol/

trilly (TRILLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor trilly (TRILLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.38K $ 16.38K $ 16.38K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.38K $ 16.38K $ 16.38K Hoogste ooit: $ 0.00295799 $ 0.00295799 $ 0.00295799 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over trilly (TRILLY) prijs

trilly (TRILLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van trilly (TRILLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRILLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRILLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRILLY begrijpt, kun je de live prijs van TRILLY token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRILLY Wil je weten waar je TRILLY naartoe gaat? Onze TRILLY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRILLY token!

