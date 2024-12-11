Tiny Panda ($TINYP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tiny Panda ($TINYP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tiny Panda ($TINYP) Informatie Tiny Panda is a community based project formed to bring people on-chain. Founded December 11th, 2024 --- We are building a project and community around education, security, and onboarding newcomers to crypto. Our website will be a hub for education information along with providing a portal to buy our current projects. Focusing on BASE network as a specialty, we will also be diving into providing information and resources to the users of our community for all networks, wallets, exchanges and more. Officiële website: https://tinypandabase.com

Tiny Panda ($TINYP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tiny Panda ($TINYP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 165.68K $ 165.68K $ 165.68K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 165.68K $ 165.68K $ 165.68K Hoogste ooit: $ 0.00000256 $ 0.00000256 $ 0.00000256 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Tiny Panda ($TINYP) prijs

Tiny Panda ($TINYP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tiny Panda ($TINYP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $TINYP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $TINYP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $TINYP begrijpt, kun je de live prijs van $TINYP token verkennen!

Prijsvoorspelling van $TINYP Wil je weten waar je $TINYP naartoe gaat? Onze $TINYP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $TINYP token!

