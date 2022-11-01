Switch Token (SWITCH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Switch Token (SWITCH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Switch Token (SWITCH) Informatie Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged. Officiële website: https://switchrewardcard.com/ Whitepaper: https://switchrewardcard.com/wp-content/uploads/2022/11/litepaper-V1.1.pdf

Switch Token (SWITCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Switch Token (SWITCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.31M $ 9.31M $ 9.31M Totale voorraad: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Circulerende voorraad: $ 45.53B $ 45.53B $ 45.53B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.22M $ 10.22M $ 10.22M Hoogste ooit: $ 0.00848273 $ 0.00848273 $ 0.00848273 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00020446 $ 0.00020446 $ 0.00020446 Meer informatie over Switch Token (SWITCH) prijs

Switch Token (SWITCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Switch Token (SWITCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWITCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWITCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWITCH begrijpt, kun je de live prijs van SWITCH token verkennen!

