Shutter (SHU) Informatie Shutter Token (SHU) is the governance token of Shutter DAO 0x36, which funds development of the Shutter Network and elects Shutter Keypers. Shutter is an encryption-as-a-service protocol, which makes simultaneous move situations fair by ensuring no participant can see another participant's move before making their own move. Shutter is working to implement encrypted mempools on Ethereum mainnet - which will prevent malicious MEV and real-time censorship. Shutter is also powering a range of applications, including: private voting, sealed bid auctions, pari-mutuel betting, sealed bounties. Officiële website: https://shutter.network Whitepaper: https://blog.shutter.network/introducing-shutter-network-combating-frontrunning-and-malicious-mev-using-threshold-cryptography/

Shutter (SHU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Shutter (SHU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 363.20M $ 363.20M $ 363.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Hoogste ooit: $ 6,712,329 $ 6,712,329 $ 6,712,329 Laagste ooit: $ 0.00353519 $ 0.00353519 $ 0.00353519 Huidige prijs: $ 0.00431012 $ 0.00431012 $ 0.00431012 Meer informatie over Shutter (SHU) prijs

Shutter (SHU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Shutter (SHU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHU begrijpt, kun je de live prijs van SHU token verkennen!

