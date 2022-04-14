Selenium (SELE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Selenium (SELE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Selenium (SELE) Informatie Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets. Officiële website: https://selenium.finance Whitepaper: https://docs.selenium.finance

Selenium (SELE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Selenium (SELE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 640.19K $ 640.19K $ 640.19K Totale voorraad: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Circulerende voorraad: $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 640.19K $ 640.19K $ 640.19K Hoogste ooit: $ 0.386158 $ 0.386158 $ 0.386158 Laagste ooit: $ 0.099043 $ 0.099043 $ 0.099043 Huidige prijs: $ 0.102269 $ 0.102269 $ 0.102269 Meer informatie over Selenium (SELE) prijs

Selenium (SELE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Selenium (SELE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SELE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SELE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SELE begrijpt, kun je de live prijs van SELE token verkennen!

