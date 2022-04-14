PlotX (PLOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PlotX (PLOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PlotX (PLOT) Informatie PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like "What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?" Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk. Officiële website: https://plotx.io/

PlotX (PLOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PlotX (PLOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 683.15K $ 683.15K $ 683.15K Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 104.24M $ 104.24M $ 104.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Hoogste ooit: $ 0.376907 $ 0.376907 $ 0.376907 Laagste ooit: $ 0.00315491 $ 0.00315491 $ 0.00315491 Huidige prijs: $ 0.00655337 $ 0.00655337 $ 0.00655337 Meer informatie over PlotX (PLOT) prijs

PlotX (PLOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PlotX (PLOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLOT begrijpt, kun je de live prijs van PLOT token verkennen!

Prijsvoorspelling van PLOT Wil je weten waar je PLOT naartoe gaat? Onze PLOT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLOT token!

