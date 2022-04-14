Pineapple (PAPPLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pineapple (PAPPLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pineapple (PAPPLE) Informatie Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We've simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what's possible in the realm of decentralized finance. Officiële website: https://pineappledex.com Whitepaper: https://pineappledex.gitbook.io/litepaper

Pineapple (PAPPLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pineapple (PAPPLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 813.92M $ 813.92M $ 813.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.51M $ 10.51M $ 10.51M Hoogste ooit: $ 0.02351456 $ 0.02351456 $ 0.02351456 Laagste ooit: $ 0.00208425 $ 0.00208425 $ 0.00208425 Huidige prijs: $ 0.01052393 $ 0.01052393 $ 0.01052393 Meer informatie over Pineapple (PAPPLE) prijs

Pineapple (PAPPLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pineapple (PAPPLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PAPPLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PAPPLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PAPPLE begrijpt, kun je de live prijs van PAPPLE token verkennen!

Prijsvoorspelling van PAPPLE Wil je weten waar je PAPPLE naartoe gaat? Onze PAPPLE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PAPPLE token!

