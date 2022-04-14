Param (PARAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Param (PARAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Param (PARAM) Informatie Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem. Officiële website: https://paramgaming.com/ Whitepaper: https://docs.paramlabs.io/param-litepaper

Param (PARAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Param (PARAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.92K $ 46.92K $ 46.92K Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 259.00M $ 259.00M $ 259.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 362.31K $ 362.31K $ 362.31K Hoogste ooit: $ 0.179478 $ 0.179478 $ 0.179478 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00018115 $ 0.00018115 $ 0.00018115 Meer informatie over Param (PARAM) prijs

Param (PARAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Param (PARAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PARAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PARAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PARAM begrijpt, kun je de live prijs van PARAM token verkennen!

