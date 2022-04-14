Aleo (ALEO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Aleo (ALEO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Aleo (ALEO) Informatie Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises. Officiële website: https://aleo.org/ Whitepaper: https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/ Block explorer: https://bscscan.com/address/0x6cfffa5bfd4277a04d83307feedfe2d18d944dd2

Aleo (ALEO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Aleo (ALEO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 109.33M $ 109.33M $ 109.33M Totale voorraad: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B Circulerende voorraad: $ 517.40M $ 517.40M $ 517.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 385.91M $ 385.91M $ 385.91M Hoogste ooit: $ 6.9 $ 6.9 $ 6.9 Laagste ooit: $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 $ 0.1134396400169198 Huidige prijs: $ 0.2113 $ 0.2113 $ 0.2113 Meer informatie over Aleo (ALEO) prijs

Aleo (ALEO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Aleo (ALEO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALEO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALEO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALEO begrijpt, kun je de live prijs van ALEO token verkennen!

Aleo (ALEO) Prijsgeschiedenis Door de ALEO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van ALEO Wil je weten waar je ALEO naartoe gaat? Onze ALEO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

