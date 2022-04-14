OSCA Stack (OSCA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OSCA Stack (OSCA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OSCA Stack (OSCA) Informatie OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity. Officiële website: https://oscastack.com

OSCA Stack (OSCA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OSCA Stack (OSCA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.21K $ 34.21K $ 34.21K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.21K $ 34.21K $ 34.21K Hoogste ooit: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Laagste ooit: $ 0.03417349 $ 0.03417349 $ 0.03417349 Huidige prijs: $ 0.03420945 $ 0.03420945 $ 0.03420945 Meer informatie over OSCA Stack (OSCA) prijs

OSCA Stack (OSCA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OSCA Stack (OSCA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OSCA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OSCA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OSCA begrijpt, kun je de live prijs van OSCA token verkennen!

Prijsvoorspelling van OSCA Wil je weten waar je OSCA naartoe gaat? Onze OSCA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OSCA token!

