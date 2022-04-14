Monkey (MONKEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Monkey (MONKEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Monkey (MONKEY) Informatie MONKEY is tired of watching everyone lose money in projects made by scam developers every day, there are always the same names: PEPE, FROG, PEPE 2.0, SHIB 2.0, FROG 2.0, ELONPEPE, ELONDOGE, ElonAssFlokiMoon Inu. PEPE , FROGS and INU tokens have had their day. Now, it's time for $MONKEY, the most recognizable meme in the world and a symbol of humanity, to take his reign as the king of memes.Monkey is here to make crypto great again. Officiële website: https://www.monkeysol.space/ Whitepaper: https://monkey-8.gitbook.io/monkey-whitepaper

Monkey (MONKEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Monkey (MONKEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 190.71K $ 190.71K $ 190.71K Totale voorraad: $ 321.92T $ 321.92T $ 321.92T Circulerende voorraad: $ 321.92T $ 321.92T $ 321.92T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 190.71K $ 190.71K $ 190.71K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Monkey (MONKEY) prijs

Monkey (MONKEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Monkey (MONKEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONKEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONKEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONKEY begrijpt, kun je de live prijs van MONKEY token verkennen!

Prijsvoorspelling van MONKEY Wil je weten waar je MONKEY naartoe gaat? Onze MONKEY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MONKEY token!

