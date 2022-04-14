monkey puppet (PEDRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in monkey puppet (PEDRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom.

Officiële website: https://monkeypuppet.xyz/

monkey puppet (PEDRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor monkey puppet (PEDRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 42.48K $ 42.48K $ 42.48K Totale voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Circulerende voorraad: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.48K $ 42.48K $ 42.48K Hoogste ooit: $ 0.00121581 $ 0.00121581 $ 0.00121581 Laagste ooit: $ 0.00002718 $ 0.00002718 $ 0.00002718 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over monkey puppet (PEDRO) prijs

monkey puppet (PEDRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van monkey puppet (PEDRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEDRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEDRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEDRO begrijpt, kun je de live prijs van PEDRO token verkennen!

Prijsvoorspelling van PEDRO

