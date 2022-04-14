KWEEN (KWEEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KWEEN (KWEEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KWEEN (KWEEN) Informatie
Do Kwon's consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.
Officiële website: http://www.dokween.com/

KWEEN (KWEEN) Tokenomieen prijsanalyse
Marktkapitalisatie: $ 2.34M
Totale voorraad: $ 1.00B
Circulerende voorraad: $ 1.00B
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.34M
Hoogste ooit: $ 0.064647
Laagste ooit: $ 0.00064826
Huidige prijs: $ 0.00234088

KWEEN (KWEEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KWEEN (KWEEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KWEEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KWEEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KWEEN begrijpt, kun je de live prijs van KWEEN token verkennen!

Prijsvoorspelling van KWEEN Wil je weten waar je KWEEN naartoe gaat? Onze KWEEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KWEEN token!

