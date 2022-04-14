Kolytics (KOLT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kolytics (KOLT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kolytics (KOLT) Informatie Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 "calls" to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. Officiële website: https://kolytics.pro Whitepaper: https://kolytics.gitbook.io

Kolytics (KOLT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kolytics (KOLT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 670.11K $ 670.11K $ 670.11K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 837.63K $ 837.63K $ 837.63K Hoogste ooit: $ 0.241981 $ 0.241981 $ 0.241981 Laagste ooit: $ 0.0220526 $ 0.0220526 $ 0.0220526 Huidige prijs: $ 0.083763 $ 0.083763 $ 0.083763 Meer informatie over Kolytics (KOLT) prijs

Kolytics (KOLT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kolytics (KOLT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOLT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOLT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOLT begrijpt, kun je de live prijs van KOLT token verkennen!

Prijsvoorspelling van KOLT Wil je weten waar je KOLT naartoe gaat? Onze KOLT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KOLT token!

