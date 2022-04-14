JACK (JACK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in JACK (JACK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

JACK (JACK) Informatie $JACK on Base is a community-driven meme token on the Base blockchain centered on Jack the Beabull and the Trench DAWGs. Born in The Trenches of Toshi Mart and later moving to Uniswap, $JACK blends consistent branding with a cinematic storyline. Jack embodies grit, loyalty, and resilience, while the project emphasizes community identity, creativity, and long-term engagement within the Base ecosystem. NFT's, Prizes, & More Giveaways to come! Officiële website: https://jackonbase.mobirisesite.com/ Koop nu JACK!

JACK (JACK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JACK (JACK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 307.34K Totale voorraad: $ 978.67M Circulerende voorraad: $ 928.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 323.88K Hoogste ooit: $ 0.00038388 Laagste ooit: $ 0.00032658 Huidige prijs: $ 0.0003311 Meer informatie over JACK (JACK) prijs

JACK (JACK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JACK (JACK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JACK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JACK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JACK begrijpt, kun je de live prijs van JACK token verkennen!

Prijsvoorspelling van JACK Wil je weten waar je JACK naartoe gaat? Onze JACK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JACK token!

