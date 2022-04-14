Integritee (TEER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Integritee (TEER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users' data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What's next for your project? What can your token be used for?

Officiële website: https://integritee.network/ Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/60c21bdfde439ba700ea5c56/612892db018a36f054100b4d_Integritee%20AG%20Lightpaper.pdf

Integritee (TEER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Integritee (TEER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 462.14K $ 462.14K $ 462.14K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Hoogste ooit: $ 8.87 $ 8.87 $ 8.87 Laagste ooit: $ 0.116173 $ 0.116173 $ 0.116173 Huidige prijs: $ 0.116174 $ 0.116174 $ 0.116174 Meer informatie over Integritee (TEER) prijs

Integritee (TEER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Integritee (TEER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TEER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TEER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TEER begrijpt, kun je de live prijs van TEER token verkennen!

