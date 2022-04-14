Frox (FROX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Frox (FROX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Frox (FROX) Informatie FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future. FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future. Officiële website: https://frox.ai Koop nu FROX!

Frox (FROX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Frox (FROX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.56K $ 17.56K $ 17.56K Totale voorraad: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Circulerende voorraad: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.56K $ 17.56K $ 17.56K Hoogste ooit: $ 0.03039739 $ 0.03039739 $ 0.03039739 Laagste ooit: $ 0.00000902 $ 0.00000902 $ 0.00000902 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Frox (FROX) prijs

Frox (FROX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Frox (FROX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FROX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FROX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FROX begrijpt, kun je de live prijs van FROX token verkennen!

