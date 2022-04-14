FlexMeme (FLEX) Tokenomie
FlexMeme (FLEX) Informatie
As the world's first shapeshifting meme token, FlexMeme is breaking new ground with its cutting-edge AI technology, which allows it to seamlessly innovate and adapt to the latest memes and viral trends, ensuring that it always stays relevant and in-demand. With its dynamic feature, FlexMeme distinguishes itself from other cryptocurrencies that have a fixed design, making it an appealing choice for investors and traders looking for a unique opportunity in the cryptocurrency market.
FlexMeme (FLEX) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FlexMeme (FLEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
FlexMeme (FLEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van FlexMeme (FLEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal FLEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel FLEX tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van FLEX begrijpt, kun je de live prijs van FLEX token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.