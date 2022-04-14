DocuSol (DOCUSOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DocuSol (DOCUSOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DocuSol (DOCUSOL) Informatie A project that allows users to upload, share, and sign documents securely utilizing the blockchain. We store the file hash in a memo in a transaction and allows for immutable and transparent verification of the integrity of the signed document. We want to bridge blockchain web3 with businesses and consumers in web2. We want to take this process and package it into an API service for businesses or even an in-house solution so that documents will no longer have to leave the company premises and they can send it to just the intended recipients. Officiële website: https://docusol.app/

DocuSol (DOCUSOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DocuSol (DOCUSOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.53K Totale voorraad: $ 999.66M Circulerende voorraad: $ 991.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.68K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

DocuSol (DOCUSOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DocuSol (DOCUSOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOCUSOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOCUSOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Prijsvoorspelling van DOCUSOL Wil je weten waar je DOCUSOL naartoe gaat? Onze DOCUSOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

