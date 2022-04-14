Diskneeplus (DISKNEE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Diskneeplus (DISKNEE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Diskneeplus (DISKNEE) Informatie We are a meme community that is creating a "streaming" platform for ourselves and other projects to share their unique content through drawing/animations/media so that their community, as well as ours, can come together to enjoy. We have plans for further utility in the future.

Diskneeplus (DISKNEE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Diskneeplus (DISKNEE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.31K Totale voorraad: $ 989.86M Circulerende voorraad: $ 989.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.31K Hoogste ooit: $ 0.00106186 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Diskneeplus (DISKNEE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Diskneeplus (DISKNEE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DISKNEE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DISKNEE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DISKNEE begrijpt, kun je de live prijs van DISKNEE token verkennen!

