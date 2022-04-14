Cortensor (COR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cortensor (COR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cortensor (COR) Informatie Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers. Officiële website: https://www.cortensor.network Whitepaper: https://docs.cortensor.network/ Koop nu COR!

Cortensor (COR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cortensor (COR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.13M Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 505.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.19M Hoogste ooit: $ 0.02534804 Laagste ooit: $ 0.0012344 Huidige prijs: $ 0.00818809 Meer informatie over Cortensor (COR) prijs

Cortensor (COR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cortensor (COR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COR begrijpt, kun je de live prijs van COR token verkennen!

Prijsvoorspelling van COR Wil je weten waar je COR naartoe gaat? Onze COR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COR token!

