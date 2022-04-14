Composite (CMST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Composite (CMST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Composite (CMST) Informatie COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain. Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets. Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST's mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future. CMST and Harbor Protocol References Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one

Composite (CMST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Composite (CMST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.58K $ 35.58K $ 35.58K Totale voorraad: $ 302.86K $ 302.86K $ 302.86K Circulerende voorraad: $ 302.86K $ 302.86K $ 302.86K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.58K $ 35.58K $ 35.58K Hoogste ooit: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Laagste ooit: $ 0.055432 $ 0.055432 $ 0.055432 Huidige prijs: $ 0.117593 $ 0.117593 $ 0.117593 Meer informatie over Composite (CMST) prijs

Composite (CMST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Composite (CMST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CMST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CMST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CMST begrijpt, kun je de live prijs van CMST token verkennen!

