Compendium (CMFI) Informatie Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains. Officiële website: https://compendium.finance Whitepaper: https://compendium.finance/litepaper

Compendium (CMFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Compendium (CMFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.38K $ 19.38K $ 19.38K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 118.69M $ 118.69M $ 118.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.63K $ 81.63K $ 81.63K Hoogste ooit: $ 0.138556 $ 0.138556 $ 0.138556 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00016234 $ 0.00016234 $ 0.00016234 Meer informatie over Compendium (CMFI) prijs

Compendium (CMFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Compendium (CMFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CMFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CMFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CMFI begrijpt, kun je de live prijs van CMFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van CMFI Wil je weten waar je CMFI naartoe gaat? Onze CMFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CMFI token!

