Codec Flow (CODEC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Codec Flow (CODEC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Codec Flow (CODEC) Informatie CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements. CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable. Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments Officiële website: https://codecflow.ai/ Whitepaper: https://docs.codecflow.ai/

Codec Flow (CODEC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Codec Flow (CODEC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.56M $ 22.56M $ 22.56M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 752.44M $ 752.44M $ 752.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M Hoogste ooit: $ 0.04559507 $ 0.04559507 $ 0.04559507 Laagste ooit: $ 0.00136243 $ 0.00136243 $ 0.00136243 Huidige prijs: $ 0.02999133 $ 0.02999133 $ 0.02999133 Meer informatie over Codec Flow (CODEC) prijs

Codec Flow (CODEC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Codec Flow (CODEC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CODEC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CODEC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CODEC begrijpt, kun je de live prijs van CODEC token verkennen!

Prijsvoorspelling van CODEC Wil je weten waar je CODEC naartoe gaat? Onze CODEC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CODEC token!

