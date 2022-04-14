Codec Flow (CODEC) Tokenomie

Codec Flow (CODEC) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Codec Flow (CODEC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Codec Flow (CODEC) Informatie

CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements.

CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable.

Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments

Officiële website:
https://codecflow.ai/
Whitepaper:
https://docs.codecflow.ai/

Codec Flow (CODEC) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Codec Flow (CODEC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 22.56M
$ 22.56M$ 22.56M
Totale voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 752.44M
$ 752.44M$ 752.44M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 30.06M
$ 30.06M$ 30.06M
Hoogste ooit:
$ 0.04559507
$ 0.04559507$ 0.04559507
Laagste ooit:
$ 0.00136243
$ 0.00136243$ 0.00136243
Huidige prijs:
$ 0.02999133
$ 0.02999133$ 0.02999133

Codec Flow (CODEC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Codec Flow (CODEC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal CODEC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel CODEC tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van CODEC begrijpt, kun je de live prijs van CODEC token verkennen!

Prijsvoorspelling van CODEC

Wil je weten waar je CODEC naartoe gaat? Onze CODEC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.