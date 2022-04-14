BUBBLES (BUBBLES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BUBBLES (BUBBLES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BUBBLES (BUBBLES) Informatie Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future. Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future. Officiële website: https://bubblesbean.xyz/ Koop nu BUBBLES!

BUBBLES (BUBBLES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BUBBLES (BUBBLES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 800.36K $ 800.36K $ 800.36K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 800.36K $ 800.36K $ 800.36K Hoogste ooit: $ 0.02451852 $ 0.02451852 $ 0.02451852 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00080036 $ 0.00080036 $ 0.00080036 Meer informatie over BUBBLES (BUBBLES) prijs

BUBBLES (BUBBLES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BUBBLES (BUBBLES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BUBBLES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BUBBLES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BUBBLES begrijpt, kun je de live prijs van BUBBLES token verkennen!

Prijsvoorspelling van BUBBLES Wil je weten waar je BUBBLES naartoe gaat? Onze BUBBLES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BUBBLES token!

