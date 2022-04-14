Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Black Devil (ANGLERFISH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Black Devil (ANGLERFISH) Informatie An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.

Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Black Devil (ANGLERFISH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.65K Totale voorraad: $ 999.29M Circulerende voorraad: $ 999.29M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 88.65K Hoogste ooit: $ 0.00936291 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Black Devil (ANGLERFISH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Black Devil (ANGLERFISH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANGLERFISH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANGLERFISH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANGLERFISH begrijpt, kun je de live prijs van ANGLERFISH token verkennen!

