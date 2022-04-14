BitSong (BTSG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BitSong (BTSG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BitSong (BTSG) Informatie BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market. BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market. Officiële website: https://bitsong.io/en Whitepaper: https://bitsong.io/docs/whitepaper_en.pdf Koop nu BTSG!

BitSong (BTSG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitSong (BTSG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 289.33K $ 289.33K $ 289.33K Totale voorraad: $ 121.86M $ 121.86M $ 121.86M Circulerende voorraad: $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 292.63K $ 292.63K $ 292.63K Hoogste ooit: $ 0.670388 $ 0.670388 $ 0.670388 Laagste ooit: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Huidige prijs: $ 0.00240132 $ 0.00240132 $ 0.00240132 Meer informatie over BitSong (BTSG) prijs

BitSong (BTSG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitSong (BTSG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BTSG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BTSG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BTSG begrijpt, kun je de live prijs van BTSG token verkennen!

Prijsvoorspelling van BTSG Wil je weten waar je BTSG naartoe gaat? Onze BTSG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BTSG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!