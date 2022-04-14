Based Monsta (MONSTA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Based Monsta (MONSTA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Based Monsta (MONSTA) Informatie A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party! A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party! Officiële website: https://basedmonsta.com Whitepaper: https://docs.monstacorp.com/ Koop nu MONSTA!

Based Monsta (MONSTA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Based Monsta (MONSTA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 447.67K $ 447.67K $ 447.67K Totale voorraad: $ 9.60B $ 9.60B $ 9.60B Circulerende voorraad: $ 9.04B $ 9.04B $ 9.04B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 475.67K $ 475.67K $ 475.67K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Based Monsta (MONSTA) prijs

Based Monsta (MONSTA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Based Monsta (MONSTA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MONSTA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MONSTA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MONSTA begrijpt, kun je de live prijs van MONSTA token verkennen!

Prijsvoorspelling van MONSTA Wil je weten waar je MONSTA naartoe gaat? Onze MONSTA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MONSTA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!