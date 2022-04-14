Based Lambow (LAMBOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Based Lambow (LAMBOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Based Lambow (LAMBOW) Informatie LAMBOW is a culture coin for long-term builders. It's not just a meme — it's a filter. LAMBOW was created for the few who don't chase hype, don't need validation, and don't flinch when it gets quiet. It's the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction. There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays. Just one question: Will you still be here when it matters? If you're looking for the next short-term flip, LAMBOW isn't for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome. Officiële website: https://lambow.xyz

Based Lambow (LAMBOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Based Lambow (LAMBOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.86K $ 34.86K $ 34.86K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.86K $ 34.86K $ 34.86K Hoogste ooit: $ 0.00244486 $ 0.00244486 $ 0.00244486 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Based Lambow (LAMBOW) prijs

Based Lambow (LAMBOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Based Lambow (LAMBOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAMBOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAMBOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAMBOW begrijpt, kun je de live prijs van LAMBOW token verkennen!

