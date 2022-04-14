Balanced (BALN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Balanced (BALN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced's extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it. Officiële website: https://balanced.network/

Balanced (BALN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Balanced (BALN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Totale voorraad: $ 26.49M $ 26.49M $ 26.49M Circulerende voorraad: $ 26.49M $ 26.49M $ 26.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Hoogste ooit: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Laagste ooit: $ 0.04903173 $ 0.04903173 $ 0.04903173 Huidige prijs: $ 0.066728 $ 0.066728 $ 0.066728 Meer informatie over Balanced (BALN) prijs

Balanced (BALN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Balanced (BALN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BALN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BALN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BALN begrijpt, kun je de live prijs van BALN token verkennen!

