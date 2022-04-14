ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ANGRYGUY (ANGRYGUY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Informatie ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way. Officiële website: https://angryguy.io

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ANGRYGUY (ANGRYGUY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.52K $ 12.52K $ 12.52K Totale voorraad: $ 997.34M $ 997.34M $ 997.34M Circulerende voorraad: $ 997.34M $ 997.34M $ 997.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.52K $ 12.52K $ 12.52K Hoogste ooit: $ 0.00290695 $ 0.00290695 $ 0.00290695 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over ANGRYGUY (ANGRYGUY) prijs

ANGRYGUY (ANGRYGUY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ANGRYGUY (ANGRYGUY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANGRYGUY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANGRYGUY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANGRYGUY begrijpt, kun je de live prijs van ANGRYGUY token verkennen!

